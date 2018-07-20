Азербайджанские военнослужащие примут участие в "Танковом биатлоне"
20 июля 2018 19:44 245
Азербайджанские танкисты отправились в Москву для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2018".
Об этом сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В конкурсе "Танковый биатлон", который будет проводиться в три этапа на полигоне Алабино в России, примут участие команды из 31 страны.
Конкурс будет проводиться с 28 июля по 11 августа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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