Азербайджанские военнослужащие примут участие в "Танковом биатлоне"

20 июля 2018 19:44

Азербайджанские танкисты отправились в Москву для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2018".

Об этом сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В конкурсе "Танковый биатлон", который будет проводиться в три этапа на полигоне Алабино в России, примут участие команды из 31 страны.

Конкурс будет проводиться с 28 июля по 11 августа.

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