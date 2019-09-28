В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со словацким коллегой Мирославом Лайчаком. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры отметили успешное развитие двусторонних отношений между странами и обсудили различные аспекты повестки дня сотрудничества. Лайчак с удовлетворением отметил, что в ближайшее время в Азербайджане будет открыто посольство Словакии.

Далее стороны обменялись мнениями о деятельности Словакии в качестве действующего председателя ОБСЕ, а также о предстоящей Братиславской встрече министров.

Мамедъяров проинформировал коллегу о саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку, о подготовительных работах в преддверии саммита, а также о председательстве Азербайджана в Движении.

Подробно рассказав о нынешнем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, о встрече в Нью-Йорке министров иностранных дел двух стран с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Мамедъяров отметил, что безответственная позиция и заявления руководства Армении являются серьезным препятствием на пути прогресса в переговорах.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках международных организаций.