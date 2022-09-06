Азербайджан и Беларусь обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом, прибывшим в страну для участия в 4-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2022", проходящей в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает Day.Az, стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, возможности внедрения современных военных технологий, обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.