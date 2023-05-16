Азербайджан привлек внимание лидерством в сложном глобальном контексте

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Links Europe Деннис Саммут во время выступления на международной конференции "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте".

"В период пандемии COVID-19 Азербайджан мобилизовал государства-члены. Он проделал большую работу по расширению прав и возможностей Движения. Лидерство Азербайджана было очень важным в такой сложной ситуации", - сказал он.

Отметим, что в Баку начала работу международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте". В нем принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители правительства Азербайджана и дипломатического корпуса в стране, а также местные эксперты.