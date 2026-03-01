Ученые выяснили, почему люди могут ощущать «мурашки» от стихов и музыки

Ученые выяснили, что около 30% различий в склонности испытывать так называемые "мурашки" от музыки, поэзии и произведений искусства обусловлены генами. К такому выводу пришли исследователи под руководством Джакомо Биньярди из Института психолингвистики Общества Макса Планка. Работа опубликована в PLOS Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные более 15 500 участников нидерландского когортного проекта Lifelines, для которых была доступна генетическая информация. Исследование было посвящено так называемому "эстетическому ознобу" - физиологической реакции в виде мурашек или дрожи, возникающей в ответ на сильное эмоциональное впечатление от искусства.

Анализ показал, что около 30% различий в склонности к таким реакциям связаны с наследственными факторами. Примерно четверть этого влияния объясняется распространенными генетическими вариантами. Это указывает на заметный вклад наследственности в эмоциональную восприимчивость к культурным стимулам.

Часть выявленных генетических факторов оказалась общей для разных видов искусства и коррелировала с личностными чертами, прежде всего с открытостью новому опыту. При этом были обнаружены и специфические генетические влияния, связанные отдельно с реакциями на музыку, поэзию или изобразительное искусство, что может говорить о разных биологических механизмах восприятия.

Авторы подчеркивают, что генетика - лишь один из факторов. На выраженность "эстетического озноба" также влияют среда, культурный опыт и социальный контекст.