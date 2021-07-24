В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушившегося дома

Экстренными службами завершена операция по поиску погибших на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами (в штате Флорида).

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, поисково-спасательные бригады и техника покинули место трагедии после того, как груда обломков была разобрана практически до основания. Общее время операции, таким образом, составило 29 дней. Полицейские, как отмечается, все еще продолжают свою работу по опознанию жертв обрушения.

Всего за время поисково-спасательной операции разобрали и убрали 13 тысяч тонн обломков железобетонных конструкций здания.

Напомним, многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов извлекли 37 человек, после этого выживших не находили. 7 июля власти приняли решение о прекращении спасательной операции и с того времени искали лишь тела и проводили их опознание. Жертвами обрушения стали 97 человек.