Ağdərədə mina partlayıb, xəsarət alan var

Ağdərə rayonunda mina hadisəsi baş verib.

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Sırxavənd kəndi ərazisində baş verib. Bərdə rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Əliyev Natiq Namiq oğlu kənd ərazisində minaya düşüb. Yaralı N.Əliyev Bərdə Diaqnostika Mərkəzinə göndərilib.

Faktla bağlı araşdırma başlanıb.