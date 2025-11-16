https://news.day.az/azerinews/1795817.html Ağdərədə mina partlayıb, xəsarət alan var Ağdərə rayonunda mina hadisəsi baş verib. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Sırxavənd kəndi ərazisində baş verib. Bərdə rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Əliyev Natiq Namiq oğlu kənd ərazisində minaya düşüb. Yaralı N.Əliyev Bərdə Diaqnostika Mərkəzinə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
