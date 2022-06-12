Кубок Гран-при Азербайджана посвящен Шуше

Состоялась презентация кубка, который будет вручен победителю Гран-при Азербайджана "Формула-1".

Как сообщает Day.Az, в связи с тем, что Азербайджан вернул себе Шушу, являющуюся его древней землей и "Годом Шуши" официальный приз соревнования содержит элементы минаретов мечети Юхары Говхар-ага, одного из древнейших памятников города.

Узоры на чаше кубка напоминают кирпичную поверхность минаретов, которые разделены на три части выпуклыми лентами и украшены цветными камнями.

Национальные узоры и элементы присутствуют на 4 кубках из чистого серебра (для обладателей 1, 2 и 3 места среди пилотов и Кубка дизайнеров). Официальный приз Гран-при также посвящен 270-летию города Шуша, культурной столицы Азербайджана.

Награды будут вручены победителям сегодня после финальной гонки.