Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Украины в Азербайджан.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльшана Гасымова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Новость обновляется