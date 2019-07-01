Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) приступил к маркет-тесту, чтобы создать условия для поставщиков природного газа проявить интерес к мощности трубопровода и, на более позднем этапе, потенциально обеспечить для себя доступ к новым мощностям TAP. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, передает Day.Az.

Сообщается, что маркет-тест будет проводиться в два основных этапа: первый этап начался с первого июля 2019 года, а второй этап стартует не раньше, чем во втором квартале 2020 года.

"Начиная с 2020 года, TAP планирует первоначально транспортировать около 10 миллиардов кубометров природного газа в год, обеспечивая новый источник поставок газа в Европу. Тем не менее, TAP может удвоить свою мощность до 20 миллиардов кубометров в год. Проект на данный момент завершен более чем на 88 процентов. Мы стремимся обеспечить расширение мощности трубопровода в соответствии с будущим спросом на транспортировку газа в Европу. Это прекрасная возможность для обеспечения транспортировки дополнительных ресурсов газа на европейские рынки", - сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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