Азербайджанцы, лишенные родной земли: о чем солгал Никол Пашинян?

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям курдской общины страны по случаю Новруза. Сам факт такого рода поздравления можно было бы одобрить, если бы оно не было использовано в откровенно пропагандистских и спекулятивных целях. Увы, именно это и имело место в конечном итоге. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомится с текстом послания.

"Будьте уверены, что наше государство внимательно относится к ним и заинтересовано в развитии всех национальных общин, проживающих в Армении", говорится в нем. И это примитивная, легко опровергаемая ложь. Совершенно очевидно, что ни одно правительство Армении, включая нынешнее, не было заинтересовано в том, чтобы на территории этой страны проживали азербайджанцы.

А ведь, например, в 1897 году, когда впервые была проведена всероссийская перепись населения, в Ереване проживало 29 006 человек, из них 43,15 % составляли азербайджанцы. Но уже согласно всесоюзной переписи 1939 года, численность азербайджанского населения Еревана составляла уже всего 3,3%. Согласно же всесоюзной переписи 1959 года численность азербайджанского населения Еревана составляла всего 0,7%.

Сейчас в Ереване не проживает ни одного азербайджанца. Могу привести и иной пример. Речь идет про Западный Азербайджан, город Веди, который являлся центром области Ведибасар - магала Эриванского ханств. По данным "Сборника сведений о Кавказе" за 1880 год в селе Беюк-Веди Эриванского уезда по сведениям 1873 года был 241 двор и проживало 1743 азербайджанцев. Также добавлю, что по статистическим данным 1893 года, в Беюк-Веди жило 2110 человек, все - азербайджанцы. Сейчас и там тоже нет ни одного азербайджанца.

Аналогичная ситуация по всей Армении. Таков итог планомерной политики этнической чистки, вытеснения азербайджанцев из Армении. В этой связи напомню, что 23 декабря 1947 года и 10 марта 1948 года Совет Министров СССР принял специальные решения о переселении колхозников и иного азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР. В соответствии с этими решениями в 1948 и 1953 годах более 100 тысяч азербайджанцев было насильно переселено со своих исконных, родных земель - горных районов Армении в степи Муганской и Мильской равнин Азербайджанской ССР.

Напомню также и про факт насильственного изгнания из Армянской ССР в 1987-1990 годах 200.000 азербайджанцев, проживавших на этой земле в течение многих веков. Наконец упомяну о том, что 8 августа 1991 года последний азербайджанец был изгнан из Армении. Последним азербайджанским населённым пунктом в Армении стало село Нюведи Мегринского района. Азербайджанцы были изгнаны оттуда 8 августа 1991 года. Все, с тех пор азербайджанцев в Армении нет.

Таким образом, никто из азербайджанцев, вот уже почти 33 года, не празднует в Армении Новруз. Соответственно, ложью является утверждение Никола Пашиняна о том, что армянское государство заинтересовано в развитии всех национальных общин. В реальности, и поныне официальный Ереван не демонстрирует готовности обеспечить возвращение в Армению сотен тысяч азербайджанцев, отцы и деды которых проживали на этой земле, исторически являющейся азербайджанской.

При этом, официальный Ереван, проявляя поразительное единство во взглядах со своими политическими оппонентами, требуют обеспечить возвращение армян в Карабахский экономический регион Азербайджана. Замечу, что официальный Баку неоднократно заявлял, что нет никаких препятствий для их проживания в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Нужно всего лишь прохождение ими обычных и законных процедур по принятию гражданства нашей страны.

Ведь на протяжении почти трех десятков лет на оккупированных территориях Азербайджана незаконно проживали носители паспортов Армении и иных стран мира. Кстати, сейчас в Ханкенди тоже живут армяне. Как и в Баку, Гяндже и в иных городах нашей страны. Но официальный Ереван, к сожалению, продолжает лгать и безосновательно обвинять Азербайджан. Вот и спикер парламента Армении Ален Симонян, вроде бы пытавшийся играть роль "голубя мира", выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе, обвинил Азербайджан в "проведении этнических чисток" в Карабахском экономическом регионе.

Да, глава азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили указал на то, что в нынешней атмосфере мирных переговоров подобное выступление носит деструктивный характер. Он напомнил, что Азербайджан никогда и нигде не проводил этнические чистки, что в Ханкенди проживают армяне, и что Армения совершила большие разрушения в регионе, Миркишили призвал отказаться от риторики, которая используется в течение 30 лет, и выступить с мирными предложениями.

Но, мы видим не готовность армянской стороны действовать в указанном им направлении. Вот и мировое армянство проводит анти-азербайджанскую кампанию. В итоге и в парламенте Великобритании прошли обсуждения: "Международная поддержка беженцев Нагорного Карабаха", в ходе которых прозвучали лживые, необоснованные обвинения в адрес нашей страны.

Традиционно тиражируют анти-азербайджанскую ложь и представители официального Парижа. На сей раз "отличился" премьер-министр Франции Габриэль Атталь. До него мы не раз видели и слышали такого же рода поведение со стороны иных французских политиков, включая президента этой страны Эммануэля Макрона. Все они в упор не видят того, что в современной Армении не осталось ни одного азербайджанца и, соответственно, никто из них не празднует Новруз на земле своих предков.