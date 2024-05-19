Французы ищут виновников на стороне

Автор: Байрам Эльшадов

Французы начинают признавать свое бессилие в связи с событиями, которые происходят в Новой Каледонии. Протесты, которые вспыхнули несколько дней назад, уже стали причиной потери человеческих жизней, и сегодня во Франции признали, что контроль над некоторыми территориями в Новой Каледонии утерян. Несмотря на то, что происходит на острове, французы не спешат объективно анализировать причины протестов и предпочитают искать виновников событий на стороне.

На сайте кабинета министров появился список лиц, которых французские власти обвиняют в распространении дезинформации о событиях в Новой Каледонии. Был опубликован список из 80 аккаунтов, которые, по мнению французских специалистов, распространяют "дезинформацию о событиях в Новой Каледонии". Неудивительно, что французы пометили все 80 аккаунтов как "принадлежащие азербайджанцам".

Французам не понравилось то, что эти аккаунты распространяли в социальной сети Х (ранее Twitter) видеоролики, показывающие кадры жестокого обращения и расправы полицейских над протестующими.

Самое интересное - то, что во Франции не стали анализировать причины возникновения протестов, как и не стали пытаться улучшить сложившуюся сложную ситуацию. А вместо этого предпочли искать виновных на стороне.

Ко всему этому цирку присоединилась и Анн-Лоранс Петель, являющаяся председателем группы дружбы Франция-Армения. В своем письме, адресованном французскому премьер-министру Габриэлю Атталю, она долго размышляла о том, что именно Баку пытается подорвать единство французов. Конечно, единство это весьма сомнительно. Учитывая большие социальные проблемы как в самой Франции, так и в ее колониях. Также в письме содержались открытые антиазербайджанские призывы и угрозы.

Письмо это - яркий образец фарисейства мадам Петель. Может, ей нужно вспомнить про свои грехи, как она поддерживала сепаратистов и выступала против территориальной целостности Азербайджана? Ее обращение с угрозами - просто безуспешная очередная попытка угрожать Баку, которая закончится, как всегда, фиаско.

Получается, она может заниматься подрывной деятельностью, а коренные жители французских колоний, когда выступают за свои права, оказывается, пытаются расчленить Францию, хотя все эти территории находятся на далеком расстоянии от Парижа и хотят жить самостоятельно без указки метрополии.

Это не первый раз, когда французские власти обвиняют Азербайджан в провокации беспорядков. Это обвинение весьма глупое по своей сути и неприемлемое с точки зрения дипломатических норм. Тот факт, что французам легче обвинить Азербайджан, или какую-либо другую страну, наталкивает на мысль о том, что Франция признает свое бессилие.

И протесты в Новой Каледонии, находящейся на расстоянии около 16 тысяч километров от основной территории Франции, действительно указывают на то, что Париж не способен контролировать события в своей заморской территории - колонии.

Во Франции стоило бы перестать искать мифический иностранный след в событиях, происходящих на острове, и сконцентрироваться на решении проблем местного населения. Нет сомнений, что тогда протесты в Новой Каледонии прекратятся.