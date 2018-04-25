Турция – Азербайджан: все во благо региона

Отношения Турции и Азербайджана развиваются стремительно и во всех направлениях. Самым важным в этих отношениях является то, что они не направлены против какой-либо страны.

Но, несмотря на это, к большому сожалению, есть страны, которые, исходя из своих корыстных целей в регионе, все же с опаской относятся к дружественным отношениям между Турцией и Азербайджаном.

Как бы эти страны ни обосновывали свой страх перед крепкой и продолжительной дружбой Азербайджана и Турции, это лишено какого-либо здравого смысла.

Ведь Баку и Анкара смогли направить свой потенциал и тесное сотрудничество как на собственное развитие, так и в интересах региона.

Сегодня Азербайджан и Турция реализуют ряд важных энергетических и транспортных проектов, таких как TANAP и проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как известно, 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок ожидается на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Что касается энергетических проектов Азербайджана и Турции, то нет никаких сомнений в том, что одним из важнейших проектов является TANAP. Его важность заключается не только в том, что он является альтернативным маршрутом поставок энергоресурсов в Европу, но и в том, что в случае появления других поставщиков газа в европейские страны они не смогут обойти азербайджанский проект.

Что касается политических отношений между Азербайджаном и Турцией, то несомненно, как и сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники.

Стоило бы также добавить, что сегодня в регионе существует ряд трехсторонних форматов, таких как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Иран и Турция-Азербайджан-Туркменистан, и во всех форматах ключевыми государствами являются Азербайджан и Турция.



Таким образом, укрепление отношений между Баку и Анкарой может служить только во благо региона.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend