Bosson и другие звезды на красной дорожке Dream Fest в Баку

Представляем читателям Day.Az фоторепортаж с красной дорожки четвертого дня первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze.

Традиция Dream Fest - встреча артистов на торжественной ковровой дорожке. На этот раз гостями ведущего церемонии Кости Bravo стали Bosson, Марьям Тилляева, Ivka, Диляра Кязымова, Слава, Клава Кока, Яна Рудковская, Ани Лорак с супругом Исааком Виджраку, Брэндон Стоун с сыном, Arabesque и Марина Ермошкина, которые также ответили на вопросы СМИ.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

Смотреть впечатляющие концерты всю фестивальную неделю можно онлайн, благодаря прямой трансляции фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Телевизионную версию DREAM Fest зрители увидят на телеканале НТВ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!