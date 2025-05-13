В Баку продолжается реставрация мозаичных композиций

Мозаичные композиции, украшающие некоторые здания и парки в ряде районов Баку, являются одной из форм историко-культурного наследия нашего народа. К сожалению, существует серьезная необходимость в реставрационных работах этих мозаичных композиций, широко используемых в народно-прикладном искусстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Исполнительной власти города Баку сообщили, что в связи с этим по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы были проведены реставрационные работы по восстановлению мозаик, являющихся уникальным образцом монументального искусства.

Уже завершены ремонтные работы перед предприятием, расположенным на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе, и на Сураханском железнодорожном переезде на улице Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе.

В настоящее время работы продолжаются и по другим адресам.