Новое правительство Таиланда, сформированное по итогам всеобщих выборов 26 марта 2019 года, приведено к присяге в ходе традиционной церемонии в королевском дворце Дусит в исторической части Бангкока, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Церемония транслировалась телеканалом Thai PBS в вечернем выпуске новостей.

В 17.45 по местному времени кабинет министров в полном составе во главе с премьер-министром, одновременно занимающим пост министра обороны, генералом Праютом Чан-Оча, в белых придворных мундирах выстроился в каре перед королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Х) и королевой Сутхидой и, повторяя за премьером, произнес клятву верности монарху и народу.

"Желаю каждому из вас душевных сил, уверенности и твердости в исполнении своего долга в соответствии с данной вами сегодня клятвой, для работы во имя счастья и безопасности родины и народа", - сказал монарх после произнесения клятвы министрами.

"В каждой работе встречаются препятствия и трудности, и это нормально, когда руководители, управляющие страной, с ними сталкиваются и их преодолевают. Желаю вам плодотворного и успешного исполнения ваших обязанностей, чтобы в любой обстановке вы могли достичь поставленных целей и решить стоящие перед вами задачи. Желаю вам здоровья и терпения, желаю вам, чтобы нынешний кабинет министров обладал духовной силой и энергией, чтобы работать хорошо и правильно, в соответствии с законом", - добавил король.

После окончания речи монарха все присутствовавшие по традиции пали перед ним ниц в знак обещания исполнить клятву.

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