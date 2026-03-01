Gürcüstanın beynəlxalq hava limanlarından 20-dən çox uçuş ləğv edilib

Yaxın Şərq regionunda baş verən hadisələr səbəbindən Tbilisi və Batumi beynəlxalq hava limanlarından 20-dən çox uçuş ləğv edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Hava Limanı Assosiasiyasından məlumat verilib. Bildirilib ki, martın 1-də Tbilisi beynəlxalq hava limanından 17 reys yerinə yetirilməyəcək. Batumi hava limanından isə bu günə planlaşdırılan dörd reys ləğv edilib.

Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanından Tel-Əvivə 7 uçuş, Şarja 2, Dubaya 3, Dohaya 3, Əbu-Dabiyə 1 və Küveytə 1 uçuş ləğv olunub. Bundan əlavə, Batumi Beynəlxalq Hava Limanından Təl-Əvivə dörd reys ləğv edilib.