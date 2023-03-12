Врач назвал причину подошвенного фасциита

Одной из основных причин возникновения подошвенного фасциита является неправильно подобранная обувь. О том, какой должна быть обувь и как ее правильно выбрать, "Известиям" 11 марта рассказали основатель компании Harrison Shoes Равиль Харисов и врач травматолог-ортопед, доцент кафедры Медицинского института РУДН Тимофей Скипенко, передает Day.Az.

По словам Харисова, особенно подвержены развитию подошвенного фасциита те, кто при плоскостопии ходит в неправильно подобранной обуви, которая не дает достаточно поддержки сводам стопы. В результате этого воспаляется апоневроз, который прикрепляется к пяточной кости.

"Это воспаление, которое часто ощущается как боль в пятке, может стать хроническим. В результате неправильного положения стопы происходят надрывы апоневроза, они замещаются соединительной тканью, что приводит к образованию пяточных шпор - болезненных наростов-оссификатов на задней или нижней поверхности пяточной кости" - отметил он.

По его словам, самый эффективный способ скорректировать это состояние - вернуть стопам правильное положение, восстановить арки продольного и поперечного сводов и уменьшить давление на пятку. Добиться этого можно с помощью правильно подобранных ортопедических стелек, а еще лучше - сделанных на заказ по индивидуальным параметрам, подчеркнул Харисов.

Врач травматолог-ортопед Скипенко, в свою очередь, указал на важность того, чтобы обувь была подобрана по размеру. По его словам, иногда женщины, а порой и мужчины стесняются большого размера ноги и покупают обувь меньше своего размера.

"Мышечные спазмы, возникающие из-за постоянно зажатых стоп, могут привести к деформации костей и формированию подагрических шишек, которые не только уродуют ногу, но и делают ходьбу очень болезненной", - отметил Скипенко.

Не менее опасна, по словам его словам, и слишком большая обувь, из-за которой мышцы ног работают неправильно, а стопы не получают должной поддержки. В результате риск получения травм и возникновения фасциита существенно возрастает.

"Правильная, безопасная обувь плотно сидит на ноге, но не сдавливает ее. При этом шнурки надо завязывать полностью, на все дырочки - и так, чтобы пятка не шлепала при ходьбе. Длина по стельке по медицинским нормам должна быть на 1,2 см больше длины стопы - тогда пальцы не будут упираться в мысок. Края обуви не впиваются в ногу и не натирают. Ортопедическая стелька поддерживает свод стопы. Каблук устойчив, а подошва амортизирует и не скользит", - рекомендовал Харисов.

В заключение он отметил, что в любимых туфлях и кроссовках стельку тоже можно заменить на хорошую ортопедическую или спортивную, что поможет уберечь ноги от травм.