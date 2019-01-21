Бродячая собака вышла на подиум и стала звездой модного показа - ВИДЕО

Абсолютной звездой показа новой коллекции известного индийского модельера Рохита Бала в Мумбаи стала бродячая собака, которая неожиданно выбежала на подиум и пристроилась к моделям. Дружелюбно настроенное животное виляло хвостом и старалось обратить на себя внимание девушек. Те, стоя в красивых нарядах, толком не знали, как вести себя в такой ситуации. Некоторые их них решились погладить пса, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

Собака весьма комфортно чувствовала себя в центре внимания. Она бегала по сцене, где как раз появился известный индийский актер Сидхарт Малхотра, а также сопровождала особенно понравившихся ей моделей.

В конце концов незваную гостью прогнал кто-то из сотрудников. Распространившееся в сети видео стало очень популярным. Пользователи соцсетей выражали надежду, что украсившую шоу собаку кто-то возьмет к себе домой.

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