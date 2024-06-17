Столкновение поездов в Индии, много погибших - ФОТО - ВИДЕО
Число погибших в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в Индии увеличилось до 15, более 60 человек получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Hindustan Times, ранее сообщалось о 5 погибших и 25 пострадавших. Среди погибших - трое железнодорожников.
Инцидент произошел сегодня утром возле железнодорожной станции Рангапани в штате Западная Бенгалия на востоке страны. Отмечается, что как минимум два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения. На место были срочно отправлены многочисленные бригады экстренных служб.
Пострадавших доставили в больницу. На месте проводится спасательная операция.
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