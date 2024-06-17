Евросоюз стал больше торговать с США и меньше с Китаем

Торговый баланс Евросоюза в апреле сложился с профицитом в €13,9 млрд, следует из свежих данных Евростата. В апреле 2023 года в торговле ЕС с остальным миром фиксировался дефицит в размере €14,2 млрд, напоминают в статслужбе. Экспорт в апреле 2024-го год к году вырос на 14,9%, до €222 млрд, импорт - лишь на 0,3%, до €208,1 млрд. Впрочем, по сравнению с мартом 2024 года профицит торгового баланса ЕС сократился - тогда он оценивался в €22,5 млрд. Среди причин - рост дефицита внешней торговли энергоресурсами: в марте их импорт превышал экспорт на €27,4 млрд, в апреле - на €29,6 млрд. Динамика может объясняться развитием конфликта на Ближнем Востоке - из-за сложностей с логистикой цены на газ в апреле росли. Другой причиной сокращения профицита в Евростате называют его локальное снижение в торговле химической продукцией: профицит в ней сократился в апреле до €19,8 млрд с €21,9 млрд в марте, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В апреле Евросоюз продолжил наращивать торговлю с США (см. график): экспорт в страну вырос до €45,9 млрд (€44,6 млрд в марте), импорт из нее - до €28,7 млрд (€27,8 млрд). Рост и первого, и второго показателя может быть связан с фиксирующимся как в США, так и в ЕС расширением деловой активности на фоне постепенной адаптации к высоким ставкам. Торговля Евросоюза с другим ключевым партнером - КНР - в апреле, напротив, несколько сократилась. Европейский экспорт в Китай снизился до €19,2 млрд (€19,7 млрд в марте), импорт - до €36,2 млрд (€36,9 млрд). Такая динамика объясняется усилением торговых противоречий между странами. В мае и июне серьезного снижения товарооборота не ожидается, при этом он может быть зафиксирован уже в июльской статистике. Напомним, на прошлой неделе Евросоюз анонсировал значительное увеличение пошлин на китайские электромобили со следующего месяца (с нынешних 10% до 17-38% в зависимости от производителя). Ответных мер от китайского правительства ждет местный бизнес.

В целом с января по апрель экспорт товаров из ЕС составил €851,6 млрд (рост на 0,9% в годовом сопоставлении из-за постепенного роста деловой активности), импорт - €785,4 млрд (снижение на 10,4% из-за подешевевших энергоносителей). Таким образом, за первые четыре месяца 2024 года Евросоюз фиксирует профицит внешней торговли в размере €66,2 млрд.

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