Пёс отбил хозяйскую посылку у воришки - ВИДЕО

Видеокамера наружного наблюдения, установленная на частном доме в городе Огден (округ Вебер, штат Юта, США), в прошлые выходные зафиксировала момент попытки похищения посылки, оставленной у порога жилища.

Воришка, схватив коробку, успел занять место для пассажиров в салоне поджидающей легковушки. Но 9-летний пёс по кличке Зеро отважно бросился догонять грабителя, который испугался агрессивного питомца и расстался с похищенной посылкой, бросив её на дороге.

Со слов хозяйки жилища, она была крайне удивлена поведением своего питомца, имеющего трусливый характер, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"Просто мой пёс боится всех и всего. Тряпки, полиэтиленовые пакеты, валяющиеся на дороге, заставляют его бежать назад, во двор. Но больше всего он боится кошек, он просто в ужасе от них. Очень странно было видеть, как Зеро вынудил воришку расстаться с диммером (регулятор мощности), стоимостью всего 4 доллара, который я заказала в Икея", - рассказала Уитни Кахун, владелица пса в интервью местным СМИ.

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