https://news.day.az/world/1426594.html В США заявили о зазвучавшем в Европе «барабанном бое войны»
В США заявили о зазвучавшем в Европе «барабанном бое войны»
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Европе следует готовиться к возможной эскалации в регионе.
C таким призывом он выступил после переговоров с РФ в Вене по гарантиям безопасности, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Барабанный бой войны [в Европе] звучит громко, а риторика стала довольно резкой", - сказал он и добавил, что Вашингтон предпочитает "путь диалога и деэскалации".
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