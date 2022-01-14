В США заявили о зазвучавшем в Европе «барабанном бое войны»

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Европе следует готовиться к возможной эскалации в регионе.

C таким призывом он выступил после переговоров с РФ в Вене по гарантиям безопасности, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Барабанный бой войны [в Европе] звучит громко, а риторика стала довольно резкой", - сказал он и добавил, что Вашингтон предпочитает "путь диалога и деэскалации".