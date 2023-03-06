Минобороны Дании запретило сотрудникам использовать TikTok

Министерство обороны Дании запретило своим сотрудникам использовать китайское приложение TikTok на служебных устройствах. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны приняло решение запретить сотрудникам использовать приложение TikTok на официальных устройствах. Решение принято в продолжение рекомендации Центра кибербезопасности от 24 февраля 2023 года", - отмечается в сообщении. Ведомство идет на этот шаг "из-за ряда серьезных соображений в области безопасности", говорится в тексте.

О принятом решении проинформированы все сотрудники Минобороны. Им предписано в кратчайшие сроки удалить приложение TikTok со своих служебных телефонов и других устройств.

В конце февраля парламент Дании объявил о "связанной с кибербезопасностью" рекомендации отказаться от TikTok для всех членов и сотрудников законодательного органа.

Ранее Центр кибербезопасности Дании подготовил руководство по безопасности мобильных устройств. В нем рекомендуется не устанавливать TikTok на служебные устройства. Руководство было обнародовано на прошлой неделе, когда Еврокомиссия и Совет ЕС объявили о запрете на использование этого приложения в рабочих телефонах своих сотрудников.