Блинкен встретится с Нетаньяху и членами военного кабинета Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 22 марта, в ходе визита в Израиль встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и членами израильского военного кабинета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что Блинкен прибудет в Израиль после посещения Саудовской Аравии и Египта. Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что в ходе ближневосточного турне Блинкен намерен обсуждать усилия по достижению соглашения о немедленном прекращении огня в секторе Газа, предусматривающего освобождение всех оставшихся заложников, увеличение объема гуманитарной помощи палестинскому анклаву, а также координацию в постконфликтный период.

По информации радиостанции Kan, запланированное на вечер 21 марта заседание израильского кабинета безопасности, в который входят силовые министры, перенесено на начало следующей недели. О причинах переноса не сообщается.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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