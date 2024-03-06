Судно с тысячами авто едва не затонуло

В Германии против Volkswagen AG подали два судебных иска: предполагается, что литийионный аккумулятор в электромобиле Porsche мог стать причиной пожара на утонувшем в 2022 году грузовом судне Felicity Ace, где находились 4 тыс. новых автомобилей разных марок. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Один из исков был подан в суд Штутгарта, где базируется подразделение VW Porsche. Среди истцов числятся оператор судна Mitsui OSK Lines и страховщик корабля Allianz.

Отмечается, что дело было возбуждено еще год назад, но было временно приостановлено из-за посреднических переговоров по поводу второго иска, который сейчас находится в суде Брауншвейга. Судебные разбирательства продолжатся, если стороны не смогут урегулировать конфликт.

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