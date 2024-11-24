Европа оказалась в центре нового энергетического кризиса

Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощения запасов газа, наступления холодов и возможного ограничения поставок из России после введения американских санкций против Газпромбанка.

Как сообщает агентство Bloomberg, быстро сокращающиеся запасы газа и ожидаемое сокращение поставок из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе. Ситуация ухудшится из-за того, что поставки газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году, скорее всего, будут недоступны в следующем году, что приведет к дальнейшему росту цен, передает Day.Az.

Агентство отмечает, что в этом году цены на газ уже выросли на 45% на фоне эскалации конфликта в Украине, а спрос на топливо продолжает расти из-за похолодания.

Одним из факторов, способствующих газовому кризису, Bloomberg называет санкции, введенные США против Газпромбанка, которые повышают риск прекращения импорта российского СПГ еще до окончания контракта о транзите газа через Украину.

В статье отмечается, что текущие цены на газ уже учитывают возможную потерю части оставшихся дешевых поставок из России, холодную зиму и задержки с дополнительными поставками СПГ из США. Согласно прогнозам агентства, следующим летом, когда газ подешевеет и хранилища будут заполняться, цены могут оказаться выше, чем зимой следующего года. Чем ниже будут запасы этой зимой, тем сложнее будет их пополнить в дальнейшем.

Напомним, что 21 ноября США ввели санкции против Газпромбанка и его шести зарубежных дочерних компаний. Через этот банк осуществляется схема оплаты российского газа в рублях для стран ЕС и других недружественных государств.

Договор о транзите российского газа через Украину был подписан в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти заявляли, что не планируют продлевать соглашение.