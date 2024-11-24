Цепная авария с участием пассажирского автобуса в Турции

В городе Афьонкарахисар, расположенном на западе Турции, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе пассажирского автобуса, в результате которого травмы получили 30 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус, направлявшийся в сторону Анкары, столкнулся с эвакуатором и легковым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.

Все пострадавшие, в количестве 30 человек, были госпитализированы в различные больницы города Афьонкарахисар.