https://news.day.az/world/1710120.html Цепная авария с участием пассажирского автобуса в Турции - более 20 пострадавших - ВИДЕО В городе Афьонкарахисар на западе Турции произошла авария с тремя автомобилями, в том числе пассажирским автобусом, травмы получили 30 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус ехал в сторону Анкары и столкнулся с эвакуатором и легковым автомобилем.
Цепная авария с участием пассажирского автобуса в Турции - более 20 пострадавших - ВИДЕО
В городе Афьонкарахисар, расположенном на западе Турции, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе пассажирского автобуса, в результате которого травмы получили 30 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус, направлявшийся в сторону Анкары, столкнулся с эвакуатором и легковым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.
Все пострадавшие, в количестве 30 человек, были госпитализированы в различные больницы города Афьонкарахисар.
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