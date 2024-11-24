https://news.day.az/sport/1710116.html

12 медалей и первое место в Анталье

В Анталье (Турция) прошел открытый чемпионат военных по кикбоксингу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования сложились успешно для сборной Азербайджана. Наши кикбоксеры завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали и стали первыми в командном зачете.