https://news.day.az/sport/1710116.html 12 медалей и первое место в Анталье В Анталье (Турция) прошел открытый чемпионат военных по кикбоксингу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования сложились успешно для сборной Азербайджана. Наши кикбоксеры завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали и стали первыми в командном зачете.
12 медалей и первое место в Анталье
В Анталье (Турция) прошел открытый чемпионат военных по кикбоксингу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, для сборной Азербайджана соревнования завершились успешно. Азербайджанские кикбоксеры завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, заняв первое место в командном зачете.
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