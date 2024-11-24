ЮНЕП призывает ООН выделить больше средств на климатические изменения

ООН должна стремиться к более прозрачному и инклюзивному финансированию борьбы с изменением климата, особенно в развивающихся странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) Ингер Андерсен по итогам 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) в Баку.

"Наступил момент климатического кризиса. На COP-29 было сложно достичь соглашения. Это происходит в то время, когда наука подтверждает, что без решительных действий воздействие изменения климата будет только усиливаться. На COP-29 была заложена основа, на которую мы теперь будем опираться", - заявила Андерсен.

По словам Андерсен, амбиции и обещания имеют ценность лишь в том случае, если они превращаются в реальные действия. "Нам нужно обеспечить более прозрачный и инклюзивный прогресс в финансировании, смягчении последствий и адаптации к изменениям климата. Программа ООН по охране окружающей среды продолжит работать с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить эффективное распределение средств, оказывая максимальное воздействие на сообщества, которые в них нуждаются", - отметила она.

Ранее участники COP-29 согласовали новую коллективную количественную цель (NCQG) по климатическому финансированию в размере $300 млрд в год.