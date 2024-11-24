Мегапроект Белый город планируют расширить

Ожидается, что многие районы будут включены в будущий план Баку.

Как сообщает Day.Az, по информации, полученной Milli.Az, в ближайшем будущем площадь Белого города увеличится еще больше.

Это означает, что жилые дома и объекты в черте Белого города также будут снесены и заменены современными зданиями.

Следует отметить, что Baku White City, реализованный в экологически восстановленной промышленной зоне, является одним из крупнейших современных проектов в мире. Baku White City занимает территорию площадью 1650 га и соединяет 10 соседних кварталов. Успешное строительство каждого квартала имеет решающее значение для реализации всего Генерального плана.

Общая площадь строительства составит 15 миллионов квадратных метров. После завершения проекта Baku White City обеспечит работой 240 тысяч жителей.

Новая станция метро, ​​которая расположится на Площади Фонтанов Baku White City, станет продолжением существующей линии Азадлыг - Хатаи.