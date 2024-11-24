В Румынии начались президентские выборы

В Румынии проходит первый тур президентских выборов.

Как сообщает Day.Az, в стране открылись почти 19 тысяч избирательных участков, зарегистрировано более 18 миллионов избирателей.

На пост президента претендуют 13 кандидатов, из которых, по данным опросов, пятеро имеют реальные шансы на победу. Среди них премьер-министр Марчел Чолаку (Социал-демократическая партия, левый центр), депутат Джордже Симион (националистическая партия "Альянс за объединение румын"), мэр Кымпулунга Елена Ласкони (партия "Союз за спасение Румынии", правый центр), спикер Сената Николае Чукэ (Национал-либеральная партия) и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (независимый кандидат).

Действующий президент Клаус Йоханнис завершает второй срок на своем посту и не может баллотироваться повторно.