Желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой

Сегодня в столице ожидается туман, морось и дождь.

Как сообщает Day.Az, в Баку и на Апшероне температура ночью составит 10-13°, днем ​​- 14-17°.

В некоторых регионах объявлены желтые и оранжевые предупреждения о ветреной погоде - скорость ветра ожидается 13,9-20,7 м/с и 20,8-28,4 м/с.

В регионах Азербайджана ночью ожидается 5-10° тепла, днем ​​13-18° тепла, ночью 0-4° тепла, днем ​​4-8° тепла.

Временами будет наблюдаться туман.