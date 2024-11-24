https://news.day.az/society/1710142.html

Желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой

Сегодня в столице ожидается туман, морось и дождь. Как сообщает Day.Az, в Баку и на Апшероне температура ночью составит 10-13°, днем ​​- 14-17°. В некоторых регионах объявлены желтые и оранжевые предупреждения о ветреной погоде - скорость ветра ожидается 13,9-20,7 м/с и 20,8-28,4 м/с.