https://news.day.az/society/1710142.html Желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой Сегодня в столице ожидается туман, морось и дождь. Как сообщает Day.Az, в Баку и на Апшероне температура ночью составит 10-13°, днем - 14-17°. В некоторых регионах объявлены желтые и оранжевые предупреждения о ветреной погоде - скорость ветра ожидается 13,9-20,7 м/с и 20,8-28,4 м/с.
Желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой
Сегодня в столице ожидается туман, морось и дождь.
Как сообщает Day.Az, в Баку и на Апшероне температура ночью составит 10-13°, днем - 14-17°.
В некоторых регионах объявлены желтые и оранжевые предупреждения о ветреной погоде - скорость ветра ожидается 13,9-20,7 м/с и 20,8-28,4 м/с.
В регионах Азербайджана ночью ожидается 5-10° тепла, днем 13-18° тепла, ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла.
Временами будет наблюдаться туман.
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