Bərdədə traktorla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var - FOTO
Bərdədə traktorla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var - FOTO
Bərdə rayonunun Alpoud kəndi ərazisində hərəkətdə olan traktor "Toyota" markalı avtomobil ilə toqquşub.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, qəza zamanı minik avtomobili aşıb traktorun isə təkəri açılıb. Qəza zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
