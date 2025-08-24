Bərdədə traktorla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

Bərdə rayonunun Alpoud kəndi ərazisində hərəkətdə olan traktor "Toyota" markalı avtomobil ilə toqquşub.

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, qəza zamanı minik avtomobili aşıb traktorun isə təkəri açılıb. Qəza zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma başlanıb.