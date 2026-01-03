https://news.day.az/azerinews/1807112.html Astarada mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var - FOTO Astarada yol qəzası baş verib. APA-nın xəbərinə görə, hadisə Təngərud kəndi ərazisində qeydə alınıb. Astara-Lənkəran xətti ilə hərəkətdə olan "Mercedes Sprinter" markalı sərnişin mikroavtobusu idarəetmədən çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Mikroavtobus daha sonra aşıb. Qəza nəticəsində ölən və xəsarət alanların olduğu bildirilir.
Astarada mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var - FOTO
Astarada yol qəzası baş verib.
APA-nın xəbərinə görə, hadisə Təngərud kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Astara-Lənkəran xətti ilə hərəkətdə olan "Mercedes Sprinter" markalı sərnişin mikroavtobusu idarəetmədən çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Mikroavtobus daha sonra aşıb.
Qəza nəticəsində ölən və xəsarət alanların olduğu bildirilir.
Elektrik dirəyi aşdığına görə, xətlər qırılıb, ətraf ərazilərə enerji verilişində fasilə yaranıb.
