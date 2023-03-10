Выявлен первый случай передачи коронавируса от льва из зоопарка к человеку

Ученые из Университета Аризоны сообщили о первом случае передачи вируса SARS-CoV-2 от льва к человеку в условиях зоопарка. Результаты представлены в базе данных препринтов medRxiv и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лев, имя которого не называется, был инфицирован SARS-CoV-2 в зоопарке Индианы в декабре 2021 года. Животному было около 20 лет, что считается пожилым возрастом для львов. Из-за тяжелых симптомов (одышки и кашля) его усыпили через три дня после положительного теста на SARS-CoV-2. Двое смотрителей зоопарка оказались заражены генетически идентичным штаммом вируса, при этом они не контактировали с больными людьми.

Исследователи подозревают, что лев заразился SARS-CoV-2 от смотрителя зоопарка, не имевшего симптомов. В сентябре и октябре 2021 года лев получил две дозы нечеловеческой вакцины против COVID-19.

Лев страдал от болезни почек и дегенерации позвоночника, поэтому его нужно было кормить с рук. Это значительно увеличило вероятность того, что смотрители заразятся от льва до того, как у него появятся симптомы. В целом риск заражения людей от животных в зоопарках остается очень низким. По словам исследователей, это первый подтвержденный случай передачи коронавируса человеку от животного из зоопарка.