Госслужба Азербайджана обнародовала число добровольцев для несения службы в армии

Граждане Азербайджана продолжают массово обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного прохождения службы в рядах армии.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе, свыше 55 130 граждан, откликнувшиеся на призыв Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии и были зарегистрированы в соответствующем порядке.