https://news.day.az/politics/1255630.html Госслужба Азербайджана обнародовала число добровольцев для несения службы в армии
Госслужба Азербайджана обнародовала число добровольцев для несения службы в армии
Граждане Азербайджана продолжают массово обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного прохождения службы в рядах армии.
Как сообщили Day.Az в Государственной службе, свыше 55 130 граждан, откликнувшиеся на призыв Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии и были зарегистрированы в соответствующем порядке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре