Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана

По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в азербайджанской армии, продолжается реализация мер по созданию современной военной инфраструктуры и повышению боеготовности подразделений, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с ходом работ, проводимых на нескольких военных объектах, строящихся на освобожденных территориях. Было доложено, что для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне здесь строятся здание штаба, казарма, служебные помещения, банно-прачечный комплекс, медицинский пункт и другие объекты инфраструктуры, а также жилой дом для военнослужащих и членов их семей. Отмечалось, что все объекты предусмотрено оснастить современным оборудованием.

Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие поручения по качественному ведению и своевременному завершению строительства.