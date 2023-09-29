Конфисковано оружие и боеприпасы, размещенные на гражданских объектах в Карабахе

В Карабахском регионе проведен осмотр нескольких покинутых объектов, длительное время функционировавших как заводы, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В ходе осмотра на территории заводов и в хранилищах было обнаружено большое количество боевой техники, стрелкового оружия различного назначения, ящиков с минометными снарядами и других боевых средств.

Отметим, что после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджана, было установлено, что несколько гражданских объектов в Карабахском регионе долгое время использовались в военных целях", - говорится в сообщении ведомства.