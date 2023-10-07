Ослепленный артистизмом Макрона Пашинян

Источник: Агентство международной информации Trend

Антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны в ходе недавнего визита в Армению не забыты, и вряд ли забудутся, она и сразу по возвращении в Париж вновь заявила о намерении своей страны оказать помощь Армении в вопросе вооружения. В интервью телеканалу France 2 Катрин Колонна сказала, что с Арменией будет начат диалог по вопросу поставок военной техники.

То же самое министр иностранных дел Франции сказала на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном 3 октября в Ереване. Она отметила, что Франция готова подписать соглашение, разрешающее поставки военной техники для обеспечения обороны Армении.

Видимо, Франция сегодня всеми средствами пытается подготовить Армению к новой войне. Дело в том, что официальный Париж тут думает не только о военном направлении, французское государство во главе с Эммануэлем Макроном также занимается практическими шагами по психологической подготовке Армении к этому.

Несмотря на признание руководством Армении Карабаха территорией Азербайджана, подписание на днях в Гранаде официального документа, французские власти не отказываются от намерения быть больше армянами, чем сами армяне, и не могут скрыть свою заинтересованность в обострении ситуации, еще больше настраивая реваншистов, радикальных армян против Азербайджана.

Франция, которая за последние 30 лет не оказывала никакого давления на Армению в связи с оккупацией азербайджанских земель, имитировала бессмысленные переговоры, сегодня сожалеет о судьбе армянских сепаратистов, обеспокоена признанием Арменией территориальной целостности нашей страны. Франция до 44-дневной войны ставила знак равенства между страной, подвергшейся агрессии, и страной-агрессором. Именно из-за этих двойных стандартов посредничество Франции потерпело фиаско. А сейчас она занимается тем, что растрачивает остатки влияния своей внешней политики.

Тандем Париж-Ереван представляет серьезную угрозу для архитектуры региональной безопасности. Эта угроза только усиливается с каждым днем. Если Армения думает, что самое правильное направление в отношении ее будущего - это путь, указанный Францией, то официальный Ереван допустит следующую большую ошибку. Если Никол Пашинян хочет строить независимое, стабильное государство, ему следует держаться подальше от Франции. Политика, проводимая Арменией, не служит интересам ни одного из государств региона. Хотелось бы верить, что власти Армении поймут наконец, что Франция не та страна, которой можно верить и доверять, и в частности на примере последних событий в регионе.

Это должно стать уроком для Армении. Было бы хорошо, если бы Пашинян, вместо того, чтобы поддаваться артистическим талантам Макрона и повышать риск новой эскалации в регионе, проявил конструктивизм в отношении Баку и подумал о том, чтобы внести свой вклад в региональную безопасность.