В ряде городов Азербайджана может быть ограничен выход людей на улицу

Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет минимум на 200 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, Опертивный штаб уже обратился по назначению для введения запрета в связи с выходом на улицу в оранжевых зонах.

"Наше предложение связано с такими городами как Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронский район. В течение следующих 2-3 месяцев возможно введение ограничения в связи с выходом на улицу в выходные и праздничные дни. Это предложение основывается на международную практику", - сказал Рамин Байрамлы.