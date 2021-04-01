В Ширване посажено более 2 500 деревьев

В рамках "Зеленого марафона", который проводится при организации Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на землях лесного фонда площадью 2 га в районе поселка Гаджи Гахраманлы города Ширвана сотрудники ведомства, представители IDEA и волонтеры посадили более 2 500 ясеневых деревьев, сообщили Trend в пресс-службе минэкологии, передает Day.Az.

С начала сезона весенней посадки и до сегодняшнего дня на землях лесного фонда страны площадью 120 га было высажено более 150 тысяч деревьев различных пород, посеяно 2 600 килограммов семян.

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") в стране началась очередная кампания по посадке деревьев.

В ходе акций при организации IDEA и поддержке министерства экологии и природных ресурсов во всех регионах Азербайджана планируется посадить около одного миллиона деревьев.