https://news.day.az/society/1628324.html ДТП в Гёйгёльском районе
ДТП в Гёйгёльском районе
В Гёйгёльском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района, столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ".
В результате аварии Нусрат Нусратзаде (1986 г.р.) и Элимхан Шабанов (1985 г.р.) погибли, один человек получил ранения.
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