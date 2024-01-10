ДТП в Гёйгёльском районе

В Гёйгёльском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района, столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ".

В результате аварии Нусрат Нусратзаде (1986 г.р.) и Элимхан Шабанов (1985 г.р.) погибли, один человек получил ранения.

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