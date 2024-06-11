Ветеринары без границ: международная программа "Миссия Добро" в Баку

10 дней, с 27 мая по 5 июня, в Баку проходила гуманитарная миссия международной программы "Миссия Добро". В рамках миссии в столицу Азербайджана прибыли четыре ветеринара-добровольца из России: врач-анестезиолог, хирург, ортопед и онколог.

Как передает Day.Az, специалисты из Перми, Москвы, Ростова-на-Дону и Элисты проводили клинические осмотры, диагностику, стерилизацию и сложные операции для животных из приютов Азербайджана и домашних питомцев. За время миссии они спасли и оказали помощь более чем 100 животным из разных городов страны.

Важной частью визита стали консультации и мастер-классы российских специалистов для врачей Научно-исследовательского института ветеринарии и студентов Факультета ветеринарной медицины и зооинженерии Азербайджанского государственного аграрного университета.

"Миссия Добро" в Баку в полной мере оправдывает свое название: люди, влюбленные в свою профессию, бескорыстно, от души делятся знаниями и помогают животным, чья жизнь порой зависит от доброты и профессионализма людей", - отметили организаторы миссии.

В этом году "Миссия Добро" в Баку прошла уже не в первый раз. Программа реализуется Россотрудничеством, Ассоциацией волонтерских центров России, Русским домом в Баку и Научно-исследовательским институтом ветеринарии при Минсельхозе Азербайджана.