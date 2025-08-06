https://news.day.az/society/1772341.html Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - есть раненые 5 августа около 19:05 на территории Кяльбаджарского района военный грузовой автомобиль подорвался на мине, заложенной вооруженными силами Армении. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - есть раненые
5 августа около 19:05 на территории Кяльбаджарского района военный грузовой автомобиль подорвался на мине, заложенной вооруженными силами Армении.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В результате взрыва четыре военнослужащих азербайджанской армии получили ранения и были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение. Их жизни вне опасности.
По факту проводится расследование.
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