Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре

5 августа около 19:05 на территории Кяльбаджарского района военный грузовой автомобиль подорвался на мине, заложенной вооруженными силами Армении.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В результате взрыва четыре военнослужащих азербайджанской армии получили ранения и были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение. Их жизни вне опасности.

По факту проводится расследование.