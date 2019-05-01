Вратарь португальской "Порту" Икер Касильяс может завершить карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О вероятности такого сценария сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

37-летний голкипер выступает за "Порту" 2015 года. Португальский клуб купил футболиста у мадридского "Реала", с которым Касильяс трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.

Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.

Ранее сообщалось, что Касильяс был госпитализирован с сердечным приступом.