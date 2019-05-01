/sport/1116293.html Касильяс может завершить карьеру - опасный диагноз Вратарь португальской «Порту» Икер Касильяс может завершить карьеру
Касильяс может завершить карьеру - опасный диагноз
Вратарь португальской "Порту" Икер Касильяс может завершить карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О вероятности такого сценария сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.
37-летний голкипер выступает за "Порту" 2015 года. Португальский клуб купил футболиста у мадридского "Реала", с которым Касильяс трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.
Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.
Ранее сообщалось, что Касильяс был госпитализирован с сердечным приступом.
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