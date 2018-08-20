Тяжелое ДТП в Дагестане, не менее 20 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Крупная дорожная авария произошла в Карабудахкентском районе Дагестана - предварительно, пострадали 20 человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по республике, передает Day.Az.

"В понедельник утром на автодороге ФАД "Кавказ" близ населенного пункта Ачи-су произошло дорожное происшествие с участием трех легковых автомобилей и одной пассажирской "Газели". По предварительным данным, пострадали 20 человек, среди них пять детей", - рассказал собеседник агентства.

Как отмечает Минздрав республики, 11 человек госпитализированы в больницу города Избербаш. По данным медиков, среди пострадавших двое детей. Как минимум один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Между тем в республиканском главке МЧС РФ агентству заявили, что в аварии столкнулись пять автомобилей. Пожара не последовало. Количество пострадавших в главке пока называть не стали, информация уточняется.

Причины ДТП выясняются, на месте работает оперативно-следственная группа и 28 спасателей при восьми единицах техники

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