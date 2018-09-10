В США SpaceX запустила ракету с телекоммуникационным спутником

Компания SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Telstar 18V. Трансляцию SpaceX ведет на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 00:45 по времени Восточного побережья США. Ранее запуск неоднократно переносился, ожидалось, в частности, что он состоится в ночь на воскресенье. Тогда операция была отложена в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок.

Telstar 18V изготовлен калифорнийской компанией Space Systems Loral и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, телефонии и широкополосного доступа к интернету в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расчетное время службы - не менее 15 лет. Аппарат совместно будут использовать канадский спутниковый оператор Telesat и базирующаяся в Гонконге компания APT Satellite.

22 июля в космос был выведен спутник из той же серии - Telstar 19V. Первая ступень ракеты затем совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды. Осуществить данную операцию SpaceX планирует и на этот раз.

Основатель и глава SpaceX - миллиардер Илон Маск - совершенствует технологию многоразового использования не только нижней, но и верхней ступеней носителя с целью удешевить стоимость запуска ракеты на орбиту Земли с нынешних $50-$60 млн до $5-$6 млн. Как он утверждает, Falcon 9 в окончательной модификации может летать и по сто раз.

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