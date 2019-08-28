Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в среду у греческого архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 11.58 по времени UTC. Эпицентр располагался в 35 километрах к северо-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 10 километров.

После этого землетрясения последовали еще два афтершока. Подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в 12.15 по времени UTC в 46 километрах к северо-востоку от острова Карпатос. В 12.28 по времени UTC подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в 270 километрах от турецкого города Измир. Очаг афтершоков залегал на глубине 12 и 68 километров соответственно.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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