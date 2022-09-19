https://news.day.az/world/1496420.html Легковушка влетела в остановившийся автомобиль в Москве - ВИДЕО
Легковушка влетела в остановившийся автомобиль в Москве - ВИДЕО
В Москве легковой автомобиль врезался в другую машину, которая остановилась на автомагистрали, сообщили в оперативных службах города и опубликовали запись ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авария произошла на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Лосиноостровской улицы. Движение по внешней стороне СВХ затруднено. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в сообщении.
На записи с камеры видеонаблюдение видно, как черный кроссовер врезается в белый автомобиль, который остановился на дороге в центральной полосе движения.
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