Легковушка влетела в остановившийся автомобиль в Москве

В Москве легковой автомобиль врезался в другую машину, которая остановилась на автомагистрали, сообщили в оперативных службах города и опубликовали запись ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Лосиноостровской улицы. Движение по внешней стороне СВХ затруднено. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в сообщении.

На записи с камеры видеонаблюдение видно, как черный кроссовер врезается в белый автомобиль, который остановился на дороге в центральной полосе движения.